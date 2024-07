Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Diebstahl auf Rastplatz - Heißluftfriteusen gestohlen

Engelskirchen (ots)

Mehre Personen haben am Donnerstag (4. Juli), gegen 3 Uhr nachts, zwei Löcher in die Plane einer Sattelzugmaschine geschnitten und daraus mehrere Paletten mit Heißluftfriteusen gestohlen. Die Sattelzugmaschine parkte auf dem Autobahnrastplatz Erlenhof an der BAB4 in Richtung Olpe. Während der Fahrer vorne schlief, machten sich hinten Unbekannte an seiner Ladung zu schaffen. Der Fahrer wurde wach und bemerkte vier männliche Personen auf seiner Ladefläche. Die Personen waren mit einem weißen Transporter vor Ort. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Rufnummer 02261 81990.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell