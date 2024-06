Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Verkehrsunfall fordert Todesopfer

Leutkirch / Landkreis Ravensburg (ots)

Am Donnerstag hat sich gegen 14.30 Uhr auf der L 319 bei Herlazhofen ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Eine 80 Jahre alte Skoda-Lenkerin war in Richtung Zollhaus unterwegs und kam aus noch ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr. Dort kollidierte ihr Pkw mit einem entgegenkommenden Lastwagen. Während dessen 44 Jahre alter Fahrer körperlich unverletzt blieb, kam für die Frau jede Hilfe zu spät. Sie verstarb noch an der Unfallstelle. Insgesamt beläuft sich der Sachschaden auf rund 50.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Staatsanwaltschaft Ravensburg hat zur Klärung der Unfallursache einen Gutachter beauftragt, der an die Unfallstelle kam. Neben der Polizei und dem Rettungsdienst war auch die Freiwillige Feuerwehr im Einsatz. Die Unfallaufnahme sowie die Bergungsmaßnahmen sind aktuell noch im Gange und werden voraussichtlich noch bis in die frühen Abendstunden andauern.

