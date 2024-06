Polizeipräsidium Ravensburg

Ravensburg

Fahrzeuge stoßen frontal zusammen

In der Eugen-Bolz-Straße ist am Mittwoch kurz vor 12 Uhr eine 37 Jahre alte Skoda-Fahrerin beim Abbiegen mit einem entgegenkommenden VW-Fahrer zusammengestoßen. Die Frau bog vom Locherhofweg ab und missachtete dabei das Rechtsfahrgebot. Der 24-jährige VW-Fahrer bremste seinen Wagen geistesgegenwärtig ab, konnte eine Frontalkollision jedoch nicht verhindern. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von je 5.000 Euro, verletzt wurde niemand.

Ravensburg

Autofahrer gerät in Gegenverkehr - Motorradfahrerin schwer verletzt

Mit lebensgefährlichen Verletzungen musste eine 26 Jahre alte Motorradfahrerin nach einem Verkehrsunfall in der Jahnstraße am Mittwoch gegen 17 Uhr in eine Klinik gebracht werden. Ein 55-jähriger Mercedes-Fahrer kam aus noch ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit der Motorradfahrerin. Diese wurde durch den wuchtigen Zusammenstoß von ihrer Kawasaki geschleudert. Der Mercedes kam in einer Hecke zum Stehen. Sowohl die 26-Jährige als auch der 55-Jährige, der leichte Verletzungen erlitt, wurden vom Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von insgesamt rund 25.000 Euro. Der Abschleppdienst lud beide auf. Die Freiwillige Feuerwehr war neben dem Rettungsdienst mit drei Fahrzeugen und 13 Wehrleuten am Unfallort eingesetzt.

Ravensburg

Polizei misst Geschwindigkeit

Fast 60 Fahrzeuglenker waren bei einer Geschwindigkeitsmessung der Verkehrspolizei am Mittwoch zwischen 7 und 11 Uhr auf der B 30 zwischen den Anschlussstellen Ravensburg-Süd und Ravensburg Nord deutlich zu schnell unterwegs. Der unrühmliche Spitzenreiter war in dem auf 100 km/h beschränkten Abschnitt mit 166 km/h unterwegs. Ihn erwartet nun ein Bußgeld in Höhe mehrerer hundert Euro, zwei Punkte in Flensburg und ein mehrwöchiges Fahrverbot.

Weingarten

Fahrerflucht

Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro hat ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker an einem Mazda verursacht, der am Dienstag zwischen 15.30 Uhr und 17.15 Uhr auf dem Parkplatz des Ladenzentrums in der Boschstraße abgestellt war. Der Unbekannte prallte gegen den vorderen rechten Kotflügel des Wagens und fuhr im Anschluss weiter, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-6666 beim Polizeirevier Weingarten zu melden.

Bad Waldsee

Diebe entwenden Motor eines Krans

Bislang unbekannte Täter haben in den vergangenen drei Wochen auf einem Firmengelände in der Industriestraße einen Motor sowie das Getriebe eines Krans fachmännisch ausgebaut und entwendet. Dadurch entstand Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro. Der Polizeiposten Bad Waldsee ermittelt wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls und bittet Personen, die Hinweise zur Tat oder zum Verbleib des Diebesguts geben können, sich unter Tel. 07524/404-0 zu melden.

Wangen

Frau durch Hundebiss verletzt

In der Bodenseestraße auf Höhe des dortigen Kiesparkplatzes wurde am Dienstag eine 19 Jahre alte Fußgängerin von einem Hund gebissen. Die Frau war gegen 17.30 Uhr auf dem dortigen Gehweg unterwegs, als ihr ein freilaufender Hund unvermittelt in die Hand biss. Nach dem Vorfall rannte der hellbraune Hund, möglicherweise ein Golden Retriever, davon. Die 19-Jährige musste im Krankenhaus behandelt werden. Zeugen des Vorfalls oder Personen, die Hinweise auf den Hund oder dessen Halter geben können, mögen sich bitte beim Polizeirevier Wangen unter Tel. 07522/984-0 melden.

Wolfegg

Radfahrer bei Unfall schwer verletzt

Ein 57-jähriger Rennradfahrer ist bei einem Verkehrsunfall an der Grimmensteiner Kreuzung am Mittwoch kurz nach 6 Uhr schwer verletzt worden. Eine 45-jährige Nissan-Fahrerin übersah den vorfahrtsberechtigten Radler, als sie die Kreuzung aus Richtung Alttann kommend geradeaus überqueren wollte. Bei der Kollision entstand am Rennrad Sachschaden in Höhe von rund 1.500 Euro, am Nissan wird dieser auf etwa 1.000 Euro beziffert. Eine Rettungswagenbesatzung brachte den 57-Jährigen zur Behandlung seiner Verletzungen in eine Klinik.

Leutkirch

Bagger gerät in Schieflage

Unverletzt konnte sich ein 71 Jahre alter Baggerfahrer am Mittwoch kurz vor 9 Uhr auf einem Betriebsgelände in der Wangener Straße aus seinem in Schieflage geratenen Bagger befreien. Der Arbeiter war damit beschäftigt, mit dem Kettenbagger infolge des Hochwassers Vertiefungen zu schaffen, um das angestaute Wasser ableiten zu können. Aufgrund des aufgeweichten Untergrunds kippte der Bagger zur Seite. Der 71-Jährige konnte durch ein Fenster aus dem Führerhaus klettern. Ob an dem Bagger Sachschaden entstanden ist, kann derzeit noch nicht abgeschätzt werden. Die Freiwillige Feuerwehr war neben dem Rettungsdienst mit vier Fahrzeugen und 13 Wehrleuten am Unfallort eingesetzt.

Bad Wurzach

Notlandung eines Ultraleichtflugzeugs

Im Bereich der Riedschmiede hat am Mittwoch gegen 16 Uhr der Pilot eines Ultraleichtflugzeugs notlanden müssen. Der 36-Jährige stellte nach dem Start auf dem Flugplatz Unterzeil Motorprobleme fest und entschloss sich zu einer Sicherheitslandung. Verletzt wurde niemand. Ob durch die Landung Sachschaden an der durchnässten Wiese entstand, ist derzeit nicht bekannt. Das Flugzeug wurde in der Folge auf einen Anhänger geladen und abtransportiert.

