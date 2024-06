Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Geldbeutel aus Pkw gestohlen - Zeugen gesucht

Ein unbekannter Dieb hat zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen einen Pkw geöffnet, der in einer Einfahrt in der Pfauenstraße geparkt stand. Der Täter stahl einen Ledergeldbeutel aus der Mittelkonsole und suchte das Weite. Bereits kurz nach der Tat musste die Eigentümerin feststellen, dass mehrere Abbuchungen von ihrer Geldkarte veranlasst wurden. Die Polizei Sigmaringen ermittelt in dieser Sache und nimmt Hinweise von Zeugen, die insbesondere zwischen 18.30 Uhr und 7.30 Uhr in Tatortnähe verdächtige Personen beobachtet haben, sich unter Tel. 07571/104-0 zu melden.

Wald

Vespa-Fahrer bei Unfall verletzt

Verletzungen hat sich ein 43 Jahre alter Motorroller-Fahrer zugezogen, als er am Mittwochabend auf der K 8273 in einen Verkehrsunfall verwickelt war. Der Mann war gemeinsam mit einem Zeugen auf Oldtimer-Rollern von Kappel in Richtung Walbertsweiler unterwegs und wollte an der Kreuzung bei Oberkappel nach links abbiegen. Ein von hinten nahender 22 Jahre alter Transit-Fahrer hatte zum Überholen der langsamer fahrenden Zweiradlenker angesetzt und die Abbiege-Handzeichen dabei offenbar nicht erkannt. Während der Zeuge im letzten Moment ausweichen konnte, wurde der 43-Jährige vom Ford erfasst und auf die Motorhaube aufgeladen. Der 22-Jährige kam mit seinem Wagen im Acker zum Stehen. Ein Rettungsdienst brachte den schwer verletzten Vespa-Fahrer zur weiteren Untersuchung in eine Klinik. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 10.000 Euro.

Herbertingen

Versuchter Rollerdiebstahl - Polizei bittet um Hinweise

Nachdem Unbekannte versucht haben, zwischen Dienstagabend und Mittwochnachmittag zwei Motorroller aus einem Carport in der Hauptstraße zu stehlen, ermittelt die Polizei Bad Saulgau und bittet um Hinweise. Der oder die Täter knackten die Sicherheitsschlösser und scheiterten jedoch offenbar beim Versuch, die Zweiräder kurzzuschließen. Bei ihrem Vorhaben richteten sie an den Rollern Sachschaden an und suchten das Weite. Zeugen, die insbesondere zwischen 19 Uhr und 14 Uhr verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07581/482-0 an die Ermittler zu wenden.

Leibertingen

Sprinter-Fahrer deutlich alkoholisiert

An Ort und Stelle endete die Fahrt für einen 39 Jahre alten Sprinter-Fahrer, den Polizisten am Mittwochvormittag gegen 10 Uhr im Rahmen von Güterverkehr-Kontrollen gestoppt haben. Bei der Überprüfung der Verkehrstüchtigkeit stellten die Polizisten Alkoholgeruch im Atem des Fahrers fest. Weil ein Vortest den Verdacht erhärtete und knapp 1,5 Promille anzeigte, musste der 39-Jährige die Beamten in eine Klinik begleiten und eine Blutprobe abgeben. Darüber hinaus durfte er nicht mehr weiterfahren und musste seinen Führerschein zur Sicherstellung an die Polizisten aushändigen. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

