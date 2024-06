Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Unfall bei Überholmanöver

Sachschaden entstand am Dienstag gegen 9.30 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der L328a zwischen Oberlottenweiler und Blankenried. Eine 40 Jahre alte Peugeot-Fahrerin setzte zum Überholen an und übersah dabei den 49 Jahre alten Mercedes-Lenker, der dabei war, die Kolonne zu überholen und neben ihr fuhr. Beim Zusammenstoß entstand am Mercedes rund 10.000 Euro Sachschaden, am Wagen der Unfallverursacherin wird dieser auf etwa 4.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand.

Friedrichshafen

Unfallflucht

Ein Unbekannter hat am Dienstag zwischen 7.30 Uhr und 13.20 Uhr einen Fiat Spider beschädigt, der auf dem Parkplatz einer Krankenkasse in der Charlottenstraße abgestellt war. Ohne sich um den Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro zu kümmern, suchte der Verursacher das Weite. Hinweise zur Unfallflucht nehmen die Ermittler des Polizeireviers Friedrichshafen unter Tel. 07541/701-0 entgegen.

Friedrichshafen

Auseinandersetzung

Nach einer handfesten Auseinandersetzung am Mittwochmorgen kurz nach Mitternacht vor einer Gaststätte in der Friedrichstraße ermittelt die Polizei. Im Laufe des Streits zwischen den beteiligten Männern soll mit einem Bierkrug zugeschlagen worden sein, darüber hinaus habe einer der Verdächtigen mit einem Messer gedroht. Beim Eintreffen der Beamten geben die Beteiligten unterschiedliche Versionen des Geschehens an. Die Polizei hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet. Ein Mann wurde bei der Auseinandersetzung leicht verletzt, ein Rettungsdienst kümmerte sich um die Kopfplatzwunde.

Friedrichshafen

Mit Mülltonne zusammengestoßen

Mangelnde Ladungssicherung war die Ursache eines Verkehrsunfalls am Mittwochmorgen gegen 4.20 Uhr in der Meistershofener Straße. Der Fahrer eines mit Mülltonnen beladenen Lastwagen war mit offener Laderampe unterwegs. Durch die Fahrtbewegung löste sich eine Mülltonne und fiel auf die Straße. Ein Autofahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und kollidierte mit dem Hindernis auf der Fahrbahn. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von rund 3.500 Euro.

Markdorf

Kabelstränge gestohlen

Diebe haben zwischen Montagabend und Dienstagmorgen mehrere Kabelstränge Elektrokabel von einer Großbaustelle in der Ensisheimer Straße gestohlen. Insgesamt beläuft sich der Diebstahlsschaden auf rund 1.000 Euro. Personen, die insbesondere zwischen 17 Uhr und 8.30 Uhr Verdächtiges beobachtet haben oder sonstige Hinweise zu Tat oder Täter geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07544/9620-0 an den Polizeiposten Markdorf zu wenden.

Sipplingen

Pkw kollidiert mit Lkw

Beim Zusammenstoß zweier Fahrzeuge am Dienstag gegen 10.45 Uhr auf der Bundesstraße 31 bei Sipplingen entstand rund 12.000 Euro Sachschaden. Ein 82 Jahre alter Golf-Lenker wollte von der Süßenmühle auf die B 31 einfahren und missachtete die Vorfahrt eines von rechts kommenden Lastwagenfahrers. Am Pkw entstand Totalschaden, der auf rund 7.000 Euro geschätzt wird. Bei der Kollision wurde niemand verletzt.

Markdorf

Pedale verwechselt - Unfall

Mehrere tausend Euro Sachschaden war die Bilanz eines Fahrfehlers einer 65-jährigen Autofahrerin in einem Parkhaus in der Biberacherhofstraße am Dienstagmorgen. Die Frau touchierte beim Einparken zunächst einen Betonpfeiler mit ihrem Außenspiegel. Offenbar geriet sie dabei in Panik und verwechselte das Brems- mit dem Gaspedal. In der Folge kollidierte sie mit einem geparkten Pkw und prallte in ein massives Metallgeländer. An den beiden Autos entstand insgesamt rund 12.000 Euro Sachschaden, am Parkhaus wird dieser auf rund 10.000 Euro geschätzt.

Salem

Telefonbetrüger überlisten Seniorin

Eine Betrüger-Bande hat eine Seniorin aus dem Bereich Salem am Samstag um ihre Ersparnisse gebracht. Telefonisch wurde sie von einem Mann kontaktiert, der sich mit weinerlicher Stimme als ihr Sohn ausgab. Er habe einen Verkehrsunfall verursacht, bei dem eine Person ums Leben gekommen sei. Ein angeblicher Polizist übernahm daraufhin das Gespräch und gab an, dass eine Kautionszahlung erforderlich sei, um eine Haftstrafe abzuwenden. Sie schenkte der Geschichte Glauben, richtete, wie im Verlauf des Telefonats vereinbart, einen niedrigen fünfstelligen Euro-Betrag sowie Schmuck in eine Tüte und übergab diese gegen 18.30 Uhr an einen Abholer. Als sie sich etwa eine Stunde nach der Übergabe beim Sohn um dessen Wohlbefinden erkundigte, flog der Betrug auf. Nun ermittelt die Kriminalpolizei. Die Polizei warnt erneut vor dieser Betrugsmasche. Informationen zu dieser und Tipps, wie Sie sich verhalten können, finden Sie im Internet auf der Seite der polizeilichen Kriminalprävention unter www.polizei-beratung.de .

