Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH - Stockelsdorf

Folgemeldung: Vermisster Hund

Lübeck (ots)

Am 25.01.2024 wurde bei der Polizei in Stockelsdorf der Diebstahl eines Hundes gemeldet. Offensichtlich war der Shih Tzu vor einem Supermarkt in Stockelsdorf am dortigen Hundeablageplatz entwendet worden, denn die Halterin fand nach einem Einkauf nur noch die Hundeleine vor. Wir berichteten (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43738/5699944).

Nach der polizeilichen Veröffentlichung meldete sich ein 39-jähriger Mann aus Pohnsdorf. Er hatte den Shih Tzu bereits am 19.01.2024 gefunden. Eine Pohnsdorfer Hundeschule hatte den kleinen Hund zunächst in Obhut genommen. Durch den Presseaufruf konnte die Polizei den Hund zuordnen. Noch am Donnerstagabend konnte der Shih Tzu an die Hundehalterin übergeben werden.

Die genauen Umstände über das Verschwinden des Hundes sind weiterhin Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Wir bedanken uns für die rege Unterstützung bei der Suche nach dem Shih Tzu.

