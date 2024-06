Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Polizei ermittelt nach Diebstählen

Nach Diebstählen aus einem offensichtlich unverschlossenen Pkw in der Straße "Am Ziegelesch" sowie einem Diebstahl in einer Tankstelle in der Mühlbergstraße ermittelt das Polizeirevier Sigmaringen gegen einen 36 Jahre alten Tatverdächtigen. Der Tatverdächtige soll zunächst gegen 20.45 Uhr aus dem Tankstellenshop Alkoholika gestohlen haben und später versucht haben, einen geparkten Wagen zu öffnen. Hier blieb er jedoch ohne Erfolg, zudem zeichnete ihn eine Überwachungskamera auf. Wegen eines weiteren Diebstahls, bei dem ein Unbekannter zwischen Dienstagabend und Mittwochvormittag in der Pfauenstraße aus einem offensichtlich unverschlossenen Pkw eine Geldbörse gestohlen hat, ermitteln die Beamten ebenfalls.

