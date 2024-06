Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Tettnang

Zeugenaufruf nach Brand in Sägemühle

Nach einem Brand im Außenbereich eines Sägewerks in der Argentalstraße in Laimnau am vergangenen Donnerstag, 30.5. (wir haben berichtet), hat die Kriminalpolizei Friedrichshafen die Ermittlungen übernommen und sucht weiterhin Zeugen. Personen, die an Fronleichnam insbesondere zwischen 10 Uhr und 14.30 Uhr im Bereich der Sägemühle oder den dortigen Zufahrtswegen verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden dringend gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden. Die Beamten der Kriminalpolizei schließen eine Brandstiftung weiterhin nicht aus. Der Sachschaden wird aktuell auf rund 3.000 Euro geschätzt. Unsere bisherige Meldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/138081/5791420

Meckenbeuren

Fehlverhalten an Ampel angesprochen - Mann wird beleidigt und bedroht

Nach einem Vorfall, der sich am Mittwoch gegen 14 Uhr im Bereich der Hirschlatter Straße ereignet haben soll, ermittelt die Polizei und sucht Zeugen. Ein 69-jähriger Mann gibt an, drei Männer am Bahnübergang des Bahnhofs Kehlen angesprochen zu haben, weil diese die Straße trotz roter Ampel überquert hätten. Einer der Männer drehte sich auf die Ansprache um, soll ihm den Mittelfinger gezeigt und ein Messer aus der Tasche gezogen haben. Daraufhin suchte der 69-Jährige das Weite und erstattete Anzeige bei der Polizei. Er beschreibt die Männer als etwa 30 bis 35 Jahre alt. Sie hatten jeweils schwarze Haare, trugen schwarze Vollbärte und waren schwarz gekleidet. Die Verdächtigen konnten im Rahmen der polizeilichen Fahndung nicht mehr angetroffen werden. Personen, die Zeugen des Vorfalls wurden oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden.

Uhldingen-Mühlhofen

Radfahrer und Sozius bei Unfall verletzt

Glücklicherweise eher glimpflich ausgegangen ist ein Verkehrsunfall am Mittwoch gegen 7.30 Uhr an der Einmündung "Im Öschle" / Überlinger Straße. Ein 43 Jahre alter VW-Fahrer wollte nach links in Überlinger Straße abbiegen und übersah dabei den vorfahrtsberechtigten 34 Jahre alten Radfahrer auf dem Fahrradschutzstreifen. Durch die Kollision wurden sowohl der Radfahrer, als auch das mitfahrende zwei Jahre alte Kind leicht verletzt. Ein Rettungsdienst brachte beide zur weiteren Untersuchung in eine Klinik. Der Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Uhldingen-Mühlhofen

Goldkette vom Hals gerissen und geflüchtet

Nach dem Raub einer Goldkette am Mittwochmorgen gegen 8.45 Uhr in der Alten Poststraße in Oberuhldingen ermittelt die Kriminalpolizei und sucht Zeugen. Eine 64-Jährige gibt an, mit ihrem elektrischen Rollwagen auf dem Fußweg gefahren zu sein, als sich ein Unbekannter näherte, ihr eine goldene Kette vom Hals riss und in Richtung Bahnhof flüchtete. Die Frau blieb bei dem Überfall körperlich unverletzt. Im Rahmen der umgehend eingeleiteten Fahndung konnten Polizisten keine verdächtigen Personen mehr antreffen. Die Ermittler der Kriminalpolizei bitten Personen, die den Vorfall beobachtet haben oder sonstige Hinweise zum Täter geben können, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden. Der Mann wird als etwa 180 cm groß beschrieben, er soll ein südländisches Erscheinungsbild gehabt und eine hellbraune Jacke getragen haben.

Markdorf

Rollerfahrer verletzt sich bei Sturz

Zur ambulanten Behandlung in eine Klinik gebracht werden musste ein 17 Jahre alter Roller-Fahrer nach einem Unfall am Mittwochmorgen kurz nach 10 Uhr in der Ensisheimer Straße. Der junge Mann war mit seinem motorisierten Zweirad von der B 33 kommend in Richtung Bildungszentrum unterwegs, als ein Pkw vor ihm verkehrsbedingt abbremsen musste. Der 17-Jährige bremste ebenfalls stark ab, woraufhin sein Vorderrad blockierte und der auf die Fahrbahn stürzte. Er trug zwar einen Helm, jedoch sonst keine geeignete Schutzkleidung und verletzte sich bei dem Unfall leicht. An seinem Motorroller entstand mehrere hundert Euro Sachschaden.

Deggenhausertal

Unfall beim Abbiegen

Eine leicht verletzte Frau und zwei nicht mehr fahrbereite Autos waren die Folge eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwoch gegen 16.30 Uhr auf der L 204 zwischen Urnau und Wittenhofen ereignet hat. Eine 20 Jahre alte VW-Fahrerin wollte von Urnau kommend nach links in Richtung Roggenbeuren abbiegen. Dabei übersah sie die aus Wittenhofen entgegenkommende 49 Jahre alte Opel-Lenkerin. Im Einmündungsbereich kam es zum wuchtigen Zusammenstoß, bei der die 49-Jährige leicht verletzt wurde. An den Fahrzeugen, die beide nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten, entstand Sachschaden von jeweils rund 10.000 Euro.

