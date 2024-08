POL-S: Cabrioverdecke beschädigt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots) - Unbekannte haben am Sonntag (11.08.2024) einen 33 Jahre alten Mann in der Hauptstätter Straße verletzt und ausgeraubt. Der 33-Jährige war gegen 04.00 Uhr in der Hauptstätter Straße unterwegs, als er mit der Tätergruppe in Streit geriet. Die Täter schlugen ihn mehrfach und stahlen ihm zwei Handys aus der Hosentasche, bevor sie unerkannt flüchteten. Rettungskräfte brachten den leicht ...

