POL Schwaben Nord: Sachbeschädigung an Auto - Zeugen gesucht

Augsburg (ots) - Innenstadt - Am gestrigen Dienstag (09.07.2024) rief ein bislang unbekannter Täter bei einer 84-jährigen Frau an und versuchte durch einen Vorwand an Geld zu kommen. Gegen 16.00 Uhr rief ein unbekannter Täter mehrfach bei einer 84-Jährigen an und behauptete, dass die Tochter in einen tödlichen Verkehrsunfall verwickelt war. Der unbekannte Täter forderte daraufhin Geld von der 84-Jährigen. Die ...

