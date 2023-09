Ulm (ots) - Gegen 15 Uhr befuhr ein 22-Jähriger in einem LKW mit Anhänger die L257 von Untersulmentingen in Richtung Schaiblishausen. Kurz nach dem Ortsausgang Untersulmentingen kam dem 22-Jährigen ein Unbekannter in einer Sattelzugmaschine mit Auflieger entgegen. Der Lenker des Sattelzugs schnitt im ...

mehr