POL-S: Mutmaßlichen Einbrecher vorläufig festgenommen

Stuttgart-Botnang (ots) - Am Samstagvormittag (10.08.2024) hat ein Trickbetrüger in einer Wohnung in der Regerstraße Bargeld in Höhe von mehreren Tausend Euro erbeutet. Der Unbekannte klingelte gegen 09.00 Uhr bei einer 85-jährigen Frau und gab sich als Pflegekraft aus. In der Wohnung schickte er die 85-Jährige in das Badezimmer. Währenddessen entnahm der Täter aus einer Schublade zwei Umschläge mit dem Bargeld ...

