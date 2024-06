Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle: Schwerer Unfall zwischen Motorrad und PKW

Osnabrück (ots)

Am Samstag gegen 13:35 Uhr kam es auf der Riemsloher Straße in Melle zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 63-jähriger Kradfahrer schwer verletzt wurde. Der Motorradfahrer war in Richtung Melle unterwegs, als ein 67- jähriger Mercedes- Fahrer aus der Straße Kumbusch nach links auf die Riemsloher Straße einbog und den Motorradfahrer zu spät erkannte. Durch den Aufprall wurde der Motorradfahrer schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der Autofahrer blieb unverletzt. Es entstand an beiden Fahrzeugen Sachschaden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell