POL-OS: Fürstenau: Einbruch in Firma in Fürstenau - Zeugen gesucht

Osnabrück (ots) - Zeit: 05.06.2024, 20:15 In der ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY... ungelöst" wird kommenden Mittwoch (05.06.2024) ab 20:15 Uhr der Wohnungsraub auf ein Hasberger Ehepaar filmisch dargestellt. Am Donnerstag, den 17.11.22 gegen 18:15 Uhr wurde das Ehepaar in ihrem Wohnhaus in 49205 Hasbergen von mehreren maskierten Tätern überfallen, gefesselt und ...

