POL-OS: Osnabrück/Hasbergen: Sendehinweis - Ein Hasberger Fall bei Aktenzeichen XY

Zeit: 05.06.2024, 20:15

In der ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY... ungelöst" wird kommenden Mittwoch (05.06.2024) ab 20:15 Uhr der Wohnungsraub auf ein Hasberger Ehepaar filmisch dargestellt.

Am Donnerstag, den 17.11.22 gegen 18:15 Uhr wurde das Ehepaar in ihrem Wohnhaus in 49205 Hasbergen von mehreren maskierten Tätern überfallen, gefesselt und ausgeraubt. Beide Opfer erlitten leichte Verletzungen, der Mann musste ambulant in einem Krankenhaus behandelt werden.

Kriminalhauptkommissarin Laura Kampik wird in der Live-Sendung zu Gast sein und den Fall gemeinsam mit Moderator Rudi Cerne vorstellen. Die Beamten der Polizeiinspektion Osnabrück erhoffen sich durch die Ausstrahlung neue Hinweise, die zur Aufklärung des Falles führen.

