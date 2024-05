POL-OS: Ostercappeln/Venne: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 84-Jähriger (BILD)

Osnabrück (ots) - Wie bereits berichtet, wurde ein 8-jähriger Junge am 29.05.24 bei einem Verkehrsunfall am St. Bernhardweg lebensgefährlich verletzt. Am Donnerstagabend erlag der Junge seinen schweren Verletzungen im Krankenhaus. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Osnabrück Kim Junker-Mogalle Telefon: 0541/327-2073 E-Mail: ...

