Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Kfz-Diebe flüchten

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Robert-Bosch-Straße;

Tatzeit: 10.0.2024, 23.30 Uhr;

Unbekannte scheiterten am Mittwochabend in Bocholt beim Diebstahl eines Autos: Die Täter hatten versucht, einen Transporter zu entwenden. Dazu hatten sie sich an dem Wagen zu schaffen gemacht, der auf einem Firmengelände an der Robert-Bosch-Straße stand. Dabei lösten die Unbekannten die Alarmanlage aus. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell