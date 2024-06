Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Ostercappeln/Venne: Motorradunfall auf der Borgwedder Straße - 20-Jähriger schwer verletzt

Osnabrück (ots)

Am Samstagnachmittag erlitt ein 20-jähriger Motorradfahrer bei einem Unfall auf der Borgwedder Straße schwere Verletzungen. Der junge Mann aus Osnabrück war gegen 16.25 Uhr in Richtung Belm unterwegs, als er in einer Linkskurve die Kontrolle über seine Maschine verlor und ohne Fremdeinwirkung zu Boden stürzte. Nach dem Sturz rutschte der 20-Jährige über die Fahrbahn und blieb in einem Graben liegen. Unmittelbare Unfallzeugen gab es nicht, Verkehrsteilnehmer alarmierten wenig später Rettungskräfte und die Polizei. Ein Rettungswagen brachte den Verletzten ins Krankenhaus. An dem Motorrad der Marke Honda sind Sachschäden entstanden.

