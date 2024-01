Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Aldenhövel/ Kettensäge gestohlen

Coesfeld (ots)

Unbekannte haben am Donnerstag (18.01.24) eine Kettensäge der Marke Stihl von einem Hof in der Bauerschaft Aldenhövel gestohlen. Gegen 12.35 Uhr befuhren drei Männer mit einem weißen Kastenwagen das Grundstück. Sie gaben an, Schrotthändler zu sein, worauf sie Zugang zur Garage erhielten. Dort luden sie mit Einverständnis des Bewohners "Schrott" in ihr Fahrzeug. Währenddessen begab dieser sich zurück in sein Wohnhaus.

Nach einigen Minuten verließen die Unbekannten das Grundstück. Gegen 16 Uhr bemerkte der Geschädigte den Diebstahl.

Der Geschädigte konnte folgende Personenbeschreibung abgeben:

1. Person (Fahrer):

- südländisches Erscheinungsbild - circa 1,85 Meter groß - 30 - 35 Jahre alt - kräftige Figur - unbekannter Akzent, gebrochenes Deutsch - Vollbart, schwarze kurze Haare - helle Weste

2. Person:

- südländisches Erscheinungsbild - rund 1,85 - 1,90 Meter groß - circa 40 Jahre alt - schlanke Figur - unbekannter Akzent, gebrochenes Deutsch - "Stoppelbart", schwarze Haare - dunkle Bekleidung

3. Person:

- Eine Beschreibung der dritten Person liegt nicht vor.

Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-7930 um Hinweise.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell