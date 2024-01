Coesfeld (ots) - Ein Kleinbus und eine Radfahrerin sind am Donnerstag (18.01.24) an der "Kleinen Viehstraße" kollidiert. Gegen 7.45 Uhr wollte der Fahrer seine Fahrt geradeaus in Richtung Marienring fortsetzen. Auf Höhe des rot markierten Fahrradschutzstreifens kam es zum Zusammenstoß mit der unbekannten Fahrradfahrerin, die entgegen der Fahrtrichtung unterwegs war. Nach einem kurzen Gespräch fuhr die Unbekannte ...

