POL-COE: Dülmen, Münsterstraße/ Unfallbeteiligter gesucht

Coesfeld (ots) - In Merfeld wollten Unbekannte am Mittwoch (17.01.24) in ein Haus einbrechen. Gegen 20.30 Uhr betraten drei unbekannte Männer laut einer Zeugin ein Grundstück an der Straße Merode. Sie verließen dieses, nachdem sie eine Kamera bemerkten. In Hiddingsel sind Unbekannte am Mittwoch (17.01.24) in ein Haus an der Straße Eickholt eingebrochen. Zwischen 19 Uhr und 20.05 Uhr brachen sie die Terrassentür auf. ...

