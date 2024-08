Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Trickdiebstahl - Zeugen gesucht

Stuttgart-Botnang (ots)

Am Samstagvormittag (10.08.2024) hat ein Trickbetrüger in einer Wohnung in der Regerstraße Bargeld in Höhe von mehreren Tausend Euro erbeutet. Der Unbekannte klingelte gegen 09.00 Uhr bei einer 85-jährigen Frau und gab sich als Pflegekraft aus. In der Wohnung schickte er die 85-Jährige in das Badezimmer. Währenddessen entnahm der Täter aus einer Schublade zwei Umschläge mit dem Bargeld und verließ die Wohnung. Der Flüchtige war zirka 20-30 Jahre alt, zirka 180-185 cm groß, hatte kurze schwarz gelockte Haare, ein gepflegtes Erscheinungsbild und trug eine FFP-Maske als Mundschutz. Zeugen werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer +4971189905778 in Verbindung zu setzen.

