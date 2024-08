Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Frontalzusammenstoß - Zeugen gesucht

Stuttgart-Freiberg (ots)

Beim Zusammenstoß zweier Autos haben sich am Samstagabend (10.08.2024) in der Mönchfeldstraße drei Personen leichte Verletzungen zugezogen. Ein 22 Jahre alter Mann war mit seinem Mercedes-Benz Sprinter gegen 21.30 Uhr in der Mönchfeldstraße von Mühlhausen aus kommend in Richtung Freiberg unterwegs. Auf Höhe der Stadtbahnhaltestelle Suttnerstraße geriet er aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr und stieß mit einem Kia eines 54-Jährigen zusammen, der in entgegengesetzter Richtung unterwegs war. Durch den Unfall wurden die beiden Fahrzeuglenker, sowie ein 29-jähriger Beifahrer im Kia leicht verletzt. Rettungskräfte kümmerten sich um die Beteiligten und brachten sie zur weiteren Versorgung in Krankenhäuser. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Schaden von rund 25.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 bei der Verkehrspolizei zu melden.

