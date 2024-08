Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Brand in Parkhaus - Zeugen gesucht

Stuttgart- Bad Cannstatt (ots)

Ein Ford Mustang ist am frühen Freitagmorgen (09.08.2024) in einem Parkhaus am Martin-Schrenk-Weg in Brand geraten. Ein Zeuge meldete der Polizei gegen 02.00 Uhr eine Rauchentwicklung im Parkhaus. Am Tatort stellten die Beamten einen brennenden Ford fest, der trotz schneller Löscharbeiten der Feuerwehr vollständig ausbrannte. Durch den Brand entstand auch am Parkhaus ein Sachschaden. Insgesamt beläuft sich der Schaden auf mehrere Zehntausend Euro. Bereits am Montag (29.07.2024) hat ein Auto in demselben Parkhaus am Martin-Schrenk-Weg gebrannt. Ein Zeuge meldete gegen 04.00 Uhr einen brennenden Mercedes. Die Flammen zogen auch das Parkhaus in Mitleidenschaft. Die Feuerwehr löschte den Brand, es entstand ein Sachschaden von mehreren Zehntausend Euro. Die Kriminalpolizei geht in beiden Fällen von Brandstiftung aus und hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 an die Kriminalpolizei zu wenden.

