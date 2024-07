Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Einbrecher "auf frischer Tat" ertappt

Attendorn (ots)

Ein Wohnungseinbruch hat sich am Sonntag (28. Juli) gegen 02:00 Uhr in der Straße Schallhollenloch ereignet. Nach derzeitigem Erkenntnisstand klingelte gegen 1 Uhr ein Unbekannter an der Haustür der Bewohner. Als diese aufstanden, sahen sie einen Pkw wegfahren, notierten sich das Kennzeichen und legten sich wieder schlafen. Kurze Zeit später vernahmen sie erneut Geräusche in dem Haus. Als ein Unbekannter plötzlich das Schlafzimmer betrat und bemerkte, dass die Bewohner wach waren, trat er die Flucht an. Bei einer Nachschau stellten die Geschädigten fest, dass ein Fenster beschädigt und Bargeld entwendet wurde.

Eine eingeleitete Fahndung der Polizei verlief negativ. Ob der zuvor gesehene Pkw mit dem Einbruch in Zusammenhang steht, ist derzeit noch unklar und Teil der Ermittlungen. Diese übernahm die Kriminalpolizei. Zudem wurde eine Spurensicherung durchgeführt. Der entstandene Schaden liegt im vierstelligen Eurobereich.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

