Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: 19-jähriger Pkw-Fahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Finnentrop (ots)

Am Sonntag (28. Juli) hat sich gegen 3 Uhr ein Verkehrsunfall auf der L 737 in Frettermühle ereignet. Dabei befuhr ein 19-Jähriger mit seinem Pkw die Straße von Frettermühle in Richtung Fretter. Nach derzeitigem Erkenntnisstand überholte er kurz vor dem Ortseingang "Deutmecke" einen vorausfahrenden Motorollerfahrer. Während des Überholvorgangs kam der Fahranfänger nach links von der Fahrbahn ab. Sein Fahrzeug kollidierte mit einem Zaun und einem am Fahrbahnrand befindlichen Baum. Durch den Aufprall zog sich der Fahrer schwere Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Der Schaden an dem Pkw liegt im fünfstelligen Eurobereich. Zudem wurden der Zaun und der Baum beschädigt. Auch hier entstand Sachschaden im vierstelligen Eurobereich.

