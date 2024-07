Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht

Olpe (ots)

Am Dienstag (23.07.2024) wurde bei der Polizei in Olpe eine Anzeige wegen einer Verkehrsunfallflucht erstattet. In der Nähe zum Schützenplatz hatte eine Autofahrerin am Montagabend ihren blauen Nissan Micra auf einem Parkstreifen in der Imbergstraße abgestellt. Einige Stunden später bemerkte sie eine Beschädigung an der hinteren rechten Fahrzeugseite. Der Unfallzeitraum liegt zwischen 18:20 Uhr und 22:20 Uhr. An dem Fahrzeug entstand ein Sachschaden im vierstelligen Eurobereich. Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat in Olpe unter der Telefon-Nr. 02761 9269-4110 entgegen.

