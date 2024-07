POL-OE: Alkoholisierter Mountainbiker nach Unfall verletzt

Drolshagen (ots) - Unbekannte Täter entwendeten in Iseringhausen ein hochwertiges Quad aus einem Carport in der Straße "Weinfeld". Die Tatzeit liegt in der Nacht zu Mittwoch (24.07.2024), etwa gegen 01:20 Uhr. Bei dem Quad handelt es sich um ein Fahrzeug der Marke Can-Am. Auffällig sind die neongelben Stoßfänger und eine leichte Beschädigung vorne rechts. Das Quad mit OE-Kennzeichen hat einen Wert im unteren fünfstelligen Eurobereich. Hinweise nimmt die Polizei unter ...

