Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Quad aus Carport entwendet

Drolshagen (ots)

Unbekannte Täter entwendeten in Iseringhausen ein hochwertiges Quad aus einem Carport in der Straße "Weinfeld". Die Tatzeit liegt in der Nacht zu Mittwoch (24.07.2024), etwa gegen 01:20 Uhr. Bei dem Quad handelt es sich um ein Fahrzeug der Marke Can-Am. Auffällig sind die neongelben Stoßfänger und eine leichte Beschädigung vorne rechts. Das Quad mit OE-Kennzeichen hat einen Wert im unteren fünfstelligen Eurobereich. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefon-Nr. 02761 9269-0 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell