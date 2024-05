Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Verkehrsunfall

Kollision zwischen PKW und Kleintransporter

Zwei Frauen schwer verletzt

Geldern (ots)

Am Freitag (24. Mai 2024) gegen 15:20 Uhr fuhr eine 60 Jahre alte Frau aus Kerken in ihrem Citroen Jumpy die Straße Am Hülshof in Richtung Zitterhuck. Sie wollte nach links auf die Straße Zitterhuck abbiegen, als es zum Zusammenstoß mit dem von links kommenden und bevorrechtigten Mazda 3 einer 56-jährigen Frau aus Geldern kommt. Beide Frauen erlitten schwere Verletzungen und mussten in Krankenhäuser gebracht werden. Der Citroen wurde im Bereich der Fahrerseite, der Mazda im Frontbereich sehr stark beschädigt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Durch die Kollision schleuderte der Citroen noch gegen zwei Verkehrszeichen, wobei ein Verkehrszeichen im hinteren Fenster stecken blieb. (as)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell