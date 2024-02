Feuerwehr Bremerhaven

FW Bremerhaven: Wehrführung der Freiwilligen Feuerwehr Weddewarden neu gewählt

Bremerhaven (ots)

Die Freiwillige Feuerwehr Weddewarden hat auf der Jahreshauptversammlung am vergangen Freitag (9. Februar 2024) ihre Wehrführung neu gewählt. Der bisherige Wehrführer, Michael Krawitowski, stand für eine Wiederwahl nicht mehr zur Verfügung. Der bisherige stellvertretende Wehrführer, Christian Kück, wurde einstimmig zum neuen Wehrführer gewählt. Das Amt des Stellvertreters übernimmt Norman Kramer. "Ich möchte mich bei Michael Krawitowski für seine geleistete Arbeit als Wehrführer der Freiwilligen Feuerwehr Weddewarden bedanken und freue mich, dass er weiterhin als Bereitschaftsführer für die Feuerwehr zur Verfügung steht", so der Dezernent der Feuerwehr, Stadtrat Peter Skusa. "Der neuen Wehrführung wünsche ich viel Erfolg", so Skusa abschließend.

