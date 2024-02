Feuerwehr Bremerhaven

FW Bremerhaven: Schwerer Verkehrsunfall auf der Lloydstraße

Bremerhaven (ots)

Am heutigen Nachmittag, 05.02.2024 gegen 13:15 Uhr wurde eine Frau in der Lloydstraße von einem Bus erfasst und überrollt. Ein im Einsatz befindliches Fahrzeug der Feuerwehr Bremerhaven, welches zufällig auf die Unfallstelle zukam, brach die Einsatzfahrt sofort ab und leitete lebensrettende Maßnahmen ein. Der eintreffende Rettungsdienst und Notarzt der Feuerwehr Bremerhaven übernahm die schwerstverletzte Patientin und transportierte sie in ein Bremerhavener Krankenhaus. Über den Unfallhergang kann die Feuerwehr keine Angaben machen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

