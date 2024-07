Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Werkzeug aus Auto gestohlen, Hinweise erbeten

Offenburg (ots)

Am Dienstag in der Zeit zwischen 8 Uhr und 8:05 Uhr entwendeten bislang unbekannte Diebe mehrere Werkzeuge aus einem verschlossenen Handwerkerfahrzeug auf dem Parkplatz eines Baumarktes in der Straße "Im Baisert". Neben einer Bosch Akkubohrmaschine, eines Tachymeter wurde auch ein Reflektorsystem gestohlen. Der Diebstahlschaden dürfte im fünfstelligen Bereich liegen. Die Beamten des Polizeireviers Rastatt haben die Ermittlungen aufgenommen und nehmen Hinweise unter der Telefonnummer: 07222 761-0 entgegen.

