POL Schwaben Nord: Diebstähle in Kleingartenanlage

Augsburg (ots) - Innenstadt - Am heutigen Donnerstag (22.02.2024) war ein 41-jähriger Fahrradfahrer alkoholisiert in der Seilerstraße unterwegs. Gegen 00.30 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den Mann, der zuvor in Schlangenlinien unterwegs war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,9 Promille. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt des Mannes und veranlassten eine Blutentnahme, um den genauen Alkoholwert zu ...

