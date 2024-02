POL Schwaben Nord: Alkoholisiert unterwegs

Augsburg (ots) - Königsbrunn - Am Dienstag (20.02.2024) ereignete sich in der Enzianstraße ein schwerer Raub. Gegen 09.00 Uhr verschaffte sich ein bislang unbekannter männlicher Täter Zutritt zu einem Einfamilienhaus, indem er klingelte und durch das Mitführen eines Paketes den Anschein eines Paketboten erweckte. Nachdem die 75-jährige Hauseigentümerin die Türe öffnete, griff der unbekannte Mann die 75-Jährige unvermittelt körperlich an, fesselte sie und ...

mehr