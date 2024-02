Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Raub

Augsburg (ots)

Königsbrunn - Am Dienstag (20.02.2024) ereignete sich in der Enzianstraße ein schwerer Raub.

Gegen 09.00 Uhr verschaffte sich ein bislang unbekannter männlicher Täter Zutritt zu einem Einfamilienhaus, indem er klingelte und durch das Mitführen eines Paketes den Anschein eines Paketboten erweckte. Nachdem die 75-jährige Hauseigentümerin die Türe öffnete, griff der unbekannte Mann die 75-Jährige unvermittelt körperlich an, fesselte sie und durchsuchte das Anwesen. Anschließend flüchtete der unbekannte Mann in unbekannte Richtung. Nach kurzer Zeit konnte die 75-Jährige telefonisch ihren Nachbarn verständigen. Eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Polizeistreifen, einem Polizeihund und einem Polizeihubschrauber verlief ergebnislos. Die 75-Jährige wurde leicht verletzt und musste sich in ärztliche Behandlung begeben. Es entstand ein Beuteschaden im mittleren dreistelligen Bereich.

Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben:

- Männlich, ca. 25 Jahre, hager/schlank, dunkle Haare, bekleidet mit einer dunklen Oberbekleidung und einer dunklen Wollmütze.

Die Kriminalpolizei ermittelt nun unter anderem wegen schweren Raubes und bittet Zeugen, die Hinweise geben können, sich unter 0821/323-3821 zu melden.

