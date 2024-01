POL-UN: Bergkamen - Senioren helfen Senioren - Infostand klärt über Präventionsmaßnahmen auf

Bergkamen (ots) - In der Nacht zu Dienstag (16.01.2024) hebelten Unbekannte eine Terrassentür eines Hauses an der Freiherr-vom-Stein-Straße aus und durchsuchten die Räume nach Wertgegenständen. Sie entwendeten Bargeld und Schmuck. In der gleichen Nacht schlugen Einbrecher eine Scheibe einer Pizzeria an der ...

mehr