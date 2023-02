Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Handydiebstahl

Soest (ots)

Am Dienstagabend, gegen 23.45 Uhr, wurde ein 25-jähriger Mann aus Soest Opfer eines dreisten Diebstahls. Der Soester fuhr mit seinem Fahrrad den Hiddingser Weg stadtauswärts entlang und wurde in Höhe einer Bushaltestelle von zwei männlichen Personen angesprochen und um eine Zigarette gebeten. Der 25-Jährige stoppte seine Fahrt und verneinte die Bitte. Als er im Begriff war, weiterzufahren, griff ihm einer der Männer in seine Jackentasche und entwendete sein Smartphone. Sofort flüchteten die beiden Männer mit ihren Fahrrädern in Richtung Soester Innenstadt. Der Bestohlene alarmierte umgehend die Polizei. Eine Streifenwagenbesatzung konnte unmittelbar nach dem Diebstahl eine der beiden verdächtigen Personen in Höhe des Alten Schlachthofes antreffen und das zuvor gestohlene Apple iPhone bei dem Mann auffinden. Das Mobiltelefon konnte somit schnell wieder an den 25-Jährigen Soester ausgehändigt werden. Gegen den 18-jährigen, zur Zeit in Soest lebenden Mann, wurde eine Strafanzeige gefertigt.(dk)

