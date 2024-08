POL-S: 22-Jährige sexuell bedrängt - Zeugen gesucht

Stuttgart- Bad Cannstatt (ots) - Ein Ford Mustang ist am frühen Freitagmorgen (09.08.2024) in einem Parkhaus am Martin-Schrenk-Weg in Brand geraten. Ein Zeuge meldete der Polizei gegen 02.00 Uhr eine Rauchentwicklung im Parkhaus. Am Tatort stellten die Beamten einen brennenden Ford fest, der trotz schneller Löscharbeiten der Feuerwehr vollständig ausbrannte. Durch den Brand entstand auch am Parkhaus ein Sachschaden. ...

