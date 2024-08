Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: In Wohnungen eingebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart- Untertürkheim (ots)

Unbekannte sind in der Nacht auf Sonntag (11.08.2024) in ein Mehrfamilienhaus an der Sattelstraße eingebrochen, an der Fiechnterstraße blieb es beim Versuch. An der Fiechtnerstraße bemerkte ein Zeuge gegen 23.00 Uhr einen Mann, der an einem Fenster an einer Erdgeschosswohnung hantierte. Beim Erblicken des Mannes flüchtete der Unbekannte zu Fuß Richtung Sattelstraße. Der Unbekannte war zirka 30 Jahre alt und etwa 180 Zentimeter und kräftige Statur, kurze hellbraune Haare, weißes T-Shirt, graue Strickjacke und eine schwarze, lange Sporthose und Pantoffeln. An der Sattelstraße gelangten die Unbekannten auf unbekannte Weise in das Haus und hebelten die Wohnungstür auf. In der Wohnung öffneten sie Schubladen, ob etwas gestohlen wurde, ist Gegenstand der Ermittlungen. Eine Zeugin bemerkte gegen 00.15 Uhr die Hebelspuren an der Wohnungstüre und alarmierte die Polizei, die die Einbrecher nicht mehr antrafen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 an die Kriminalpolizei zu wenden.

