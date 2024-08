Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Haftbefehl erlassen

Gotha (ots)

Am 07.08.2024 kam es gegen 14.45 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem mehrere Personen verletzt wurden. Nach derzeitigen Erkenntnissen sollte ein Audi-Fahrer in der Dr. Troch-Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Er entzog sich sofort den Maßnahmen durch Flucht in Richtung Uelleber Kreisel. Während des Flüchtens mit überhöhter Geschwindigkeit missachtete der 43-jährige Fahrer ein rotes Lichtzeichen und überholte andere Verkehrsteilnehmer rücksichtlos. Im Bereich der Bahnbrücke setzte er erneut zum Überholen an und kollidierte im Gegenverkehr mit einem Mercedes einer 43-Jährigen. Durch die Wucht des Aufpralls und einer Ausweichbewegung des Audi-Fahrers kollidierte dieser mit einem weiteren Pkw. Die 63-jährige Ford-Fahrerin stieß daraufhin mit einem vorausfahrenden Ford eines 43-Jährigen zusammen. Der 43-Jähriger Audi-Fahrer kam zum Stehen und versuchte indes zu Fuß zu flüchten. Polizeibeamte konnte dies jedoch verhindern. Ein Polizeibeamter wurde bei der abwehr eines tätlichen Angriffs eines Insassens leicht verletzt. Der 36-Jährige kam plötzlich auf die einschreitenden Polizeibeamten zu und versuchte diese anzugreifen. Er musste mittels Reizstoff und einfacher körperlicher Gewalt abgewehrt und später mit Handfesseln fixiert werden. Der 43-jährige Audi-Fahrer und die Insassen im Alter von 27 und 36 Jahren wurden schwer verletzt. Bei den Personen wurden verbotene Einhandmesser sowie Betäubungsmittel aufgefunden. Aufgrund ihrer Verletzungen wurden sie in ein Krankenhaus gebracht. Ein mit dem Fahrer durchgeführter Drogenvortest reagierte positiv. Die Ermittlungen zu den Umständen und zu den aufgefundenen Betäubungsmitteln dauern an. Die Fahrzeugführer der beiden Ford und des Mercedes wurden leicht verletzt. Für die Verkehrsunfallaufnahme wurde der Polizeihubschrauber zur Unterstützung eingesetzt. Die Straße war für einige Zeit voll gesperrt. Gegen die Männer im Alter von 36 und 43 Jahren wurde Haftbefehl erlassen. (ah)

