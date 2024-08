LPI-GTH: Auf Gegenfahrbahn geraten

Gotha (ots) - Ein 70-Jähriger befuhr am Dienstag, den 16.07.2024, gegen 13.15 Uhr mit einem Dacia die Krusewitzstraße aus Richtung Sundhausen kommend in Fahrtrichtung Inselsbergstraße. Gleichzeitig fuhr eine Straßenbahn aus Richtung Sundhausen kommend entlang der Inselsbergstraße in Richtung Schöne Aussicht. Im Bereich der Kreuzung Krusewitzstraße / Inselsbergstraße beabsichtigte der 70-Jährige nach rechts in ...

mehr