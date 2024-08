LPI-GTH: Schwer verletzt

Ilmenau (ots) - Gestern Mittag kam es zu zwei Trickdiebstählen. Gegen 12.00 Uhr sprach ein Unbekannter eine 74-Jährige an und fragte sie in der Straße 'Bahndamm' nach dem Weg zum Bahnhof. Nach dem Gespräch und der Wegerklärung bemerkte die Frau, dass ihre Geldbörse fehlte. Der Mann, welche zu Fuß in Richtung Bahnhof flüchtete, wird von ihr wie folgt beschrieben: - männlich -südländisch Phänotyp - ca. 25 Jahre ...

