Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Eisenach (ots)

Die Polizei Eisenach sucht Zeugen nach einer Verkehrsunfallflucht am 05.08.2024 zwischen 10.30 Uhr und 11.00 Uhr. Der oder die Fahrerin eines unbekannten Pkw beschädigte eine Opel Corsa an der linken Fahrzeugseite. Das Fahrzeug war auf einem Parkplatz in der Julius-Lippold-Straße abgestellt. Wer kann sachdienliche Angaben machen? Hinweise werden unter der Telefonnummer 03691-261124 und der Bezugsnummer 0203457/2024 entgegengenommen. (ah)

