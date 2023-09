Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen und hohem Sachschaden auf der B212 in Brake

Delmenhorst (ots)

Zwei Personen wurden am Montag, 18. September 2023, gegen 05:50 Uhr, bei einem Verkehrsunfall auf der B212 in Brake leicht verletzt. Es entstand hoher Sachschaden.

Zur Unfallzeit befuhr ein 27-jähriger Mann aus Stadland mit einem Audi die B212 in Richtung Elsfleth. Beim Linksabbiegen in die Straße "Meyers Hellmer" missachtete er die Vorfahrt eines in Gegenrichtung fahrenden 37-Jährigen aus Groß Ippener. Der Audi und der VW prallten frontal zusammen.

Beide Fahrer erlitten glücklicherweise nur leichte Verletzungen. Sie wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser gefahren. An ihren Pkw entstanden erhebliche Schäden in Höhe von insgesamt 25.000 Euro. Die Fahrbahn an der Unfallstelle war durch austretende Betriebsstoffe verschmutzt und musste durch ein Spezialunternehmen gereinigt werden. Die B212 musste halbseitig gesperrt werden. Das führte im Berufsverkehr zu Behinderungen.

