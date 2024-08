Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Brand verhindert

Ilmenau (ots)

Im Rahmen der Fußstreife eines Kontaktbereichsbeamten bemerkte dieser gestern Vormittag im 3. Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Lindenstraße austretenden Rauch aus einem Fenster. Auch ein Rauchmelder war zu hören. Er leitete sofort entsprechende Maßnahmen ein und die Feuerwehr kam zum Einsatz. Es stellte sich heraus, dass in der Wohnung Essen auf dem eingeschalteten Herd stand und begann bereits stark zu qualmen, ein späterer Brand war nicht ausgeschlossen. Die Bewohner waren zu diesem Zeitpunkt nicht in der Wohnung. Durch seine Achtsamkeit und sein schnelles Handeln sowie durch den schnellen Einsatz der Feuerwehr konnte somit Schlimmeres verhindert werden. (ah)

