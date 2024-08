Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Hinweise zu Trickbetrüger gesucht

Ilmenau (ots)

Gestern Mittag kam es zu zwei Trickdiebstählen. Gegen 12.00 Uhr sprach ein Unbekannter eine 74-Jährige an und fragte sie in der Straße 'Bahndamm' nach dem Weg zum Bahnhof. Nach dem Gespräch und der Wegerklärung bemerkte die Frau, dass ihre Geldbörse fehlte. Der Mann, welche zu Fuß in Richtung Bahnhof flüchtete, wird von ihr wie folgt beschrieben:

- männlich -südländisch Phänotyp - ca. 25 Jahre - dunkle Schirmmütze - graues Hemd - schwarze, lange Hose

Gegen 10.45 Uhr wurde eine 74-Jährige an einer Bushaltestelle in der Krankenhausstraße von einem Unbekannten angesprochen und ebenfalls nach dem Weg zum Bahnhof gefragt. Sie holte ihr Mobiltelefon hervor und wollte eine Karten-App aufrufen. Der Unbekannte griff das Handy und flüchtete zu Fuß in Richtung Oehrenstöcker Straße bzw. Busbahnhof. Der Mann konnte von der Geschädigten wie folgt beschrieben werden:

- männlich - nichtdeutsch - klein - dunkles Haar

Wer kann Angaben zu der Person oder dessen Aufenthaltsort machen? Hinweise hierzu oder auch zu verdächtigen Wahrnehmungen nimmt die Polizei Arnstadt-Ilmenau unter der Telefonnummer 03677-601124 und der Bezugsnummer 0203398/2024 entgegen. (ah)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell