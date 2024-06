Polizeiinspektion Anklam

POL-ANK: Zeugenaufruf zum Verkehrsunfall in Greifswald am 07.06.2024

Hansestadt Greifswald (ots)

Am 07.06.2024, gegen 22:30 Uhr kam es in Greifswald in der Stralsunder Straße auf Höhe der "Straze 10" und "Zisch"-Getränkemarkt mutmaßlich zu einem Verkehrsunfall bei dem der Fahrer eines Pkw die dort befindliche Verkehrsinsel überfuhr. Danach verließ der vermeintliche Unfallverursacher unerlaubt die Unfallstelle. Durch die Kollision wurden die Verkehrsinsel wie das Fahrzeug erheblich beschädigt. Zeugen, die den Unfallort passierten, gaben an, dass sich an der Unfallstelle neben dem beschädigten Fahrzeug auch ein Radfahrer befand. Dieser wird gebeten, sich bei der Polizei in Greifswald unter 03834 540 121 als Zeuge zu melden, da er möglicherweise Wahrnehmungen zum Unfall selbst oder weitergehende Feststellungen im Nachgang des Unfalls gemacht hat.

Original-Content von: Polizeiinspektion Anklam, übermittelt durch news aktuell