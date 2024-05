Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Fotoequipment lockt Diebe an

Kaiserslautern (ots)

Unbekannte machten in der Nacht von Sonntag auf Montag in der Villenstraße Beute. Laut einer 52-Jährigen machten sich Langfinger zwischen 20 Uhr und 15 Uhr an ihrem Mercedes C-Klasse zu schaffen. Der Wagen stand über diesen Zeitraum am Straßenrand. Eine Fotoausrüstung, bestehend aus einer Kamera und drei Blitzgeräten, machten sich die Diebe zu eigen. Der Gesamtwert des Stehlguts dürfte im mittleren vierstelligen Betrag liegen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, denen etwas Verdächtiges aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2150 beim Altstadtrevier zu melden. |kfa

