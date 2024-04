POL-PDNR: Geschwindigkeitskontrollen

Oberdreis-Lautzert (ots) - Am Donnerstag, 04.04.2024, gegen 17.30 Uhr, ereignete sich in Oberdreis, Ortsteil Lautzert, ein Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 56-jähriger Pkw-Fahrer die Straße Heinzengarten in Fahrtrichtung Höhenweg. An der Einmündung Heinzengarten/Hermannstraße kam es dann zur Kollision mit einem Pkw, der die Hermannstraße in Richtung Bismarckstraße befuhr. Bei dem ...

mehr